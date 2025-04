A Ebserh lança nesta terça-feira (29), o edital de licitação para a retomada da construção do novo Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora (HU-UFJF). A abertura das propostas está marcada para o dia 3 de julho e o edital permanecerá disponível por 45 dias úteis.

O investimento previsto para a obra é de R$ 234 milhões, com recursos garantidos pelo Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do Governo Federal. O programa destina R$ 1,75 bilhão para modernizar os hospitais da Rede Ebserh entre 2024 e 2027.

O anúncio foi realizado nesta segunda-feira, 28, em entrevista coletiva com a reitora da UFJF, Girlene Alves, e participação on-line do presidente da Ebserh, Arthur Chioro. Estiveram presentes também a prefeita de Juiz de Fora, Margarida Salomão, a deputada federal Ana Pimentel e o superintendente do HU, Dimas Araújo.

Durante a coletiva, Girlene destacou que o novo hospital representará um importante avanço para o Sistema Único de Saúde (SUS) na região, proporcionando ampliação e maior agilidade no acesso aos serviços. "A expansão qualificada dos serviços contribuirá de forma significativa para a melhoria do SUS em Juiz de Fora e região", afirmou.

O superintendente Dimas Araújo ressaltou as inovações previstas para a nova estrutura, como a criação de uma maternidade para gestações de alto risco, ampliação dos leitos de UTI, novo centro cirúrgico com dezenas de salas, além da modernização dos setores de imagem, hemodinâmica e unidade coronariana.

A previsão é de que as obras tenham início em julho deste ano e sejam concluídas em até 36 meses. A modalidade de contratação será empreitada por preço global e semi-integrada, o que significa que a empresa vencedora será responsável tanto pelo desenvolvimento dos projetos executivos quanto pela execução da obra.

O novo HU-UFJF terá 377 leitos — quase três vezes a quantidade atual — sendo 310 operacionais e 67 complementares. Entre as novidades estão dez salas cirúrgicas, Centro de Diagnóstico por Imagem, serviços de Ressonância Magnética, Tomografia, Mamografia, além de ampliação de serviços como hemodinâmica e transplante de medula óssea.

A unidade irá beneficiar mais de 1,7 milhão de pessoas de 94 municípios da macrorregião de Juiz de Fora e promete transformar também o cenário do ensino e da pesquisa na área da saúde. Estão previstas melhorias como novos espaços para formação acadêmica, salas de estudo e uma biblioteca física, com potencial de triplicar o número de residentes formados anualmente.

A prefeita Margarida Salomão e a deputada Ana Pimentel também enfatizaram a importância da obra para a saúde pública, educação e desenvolvimento da região. “É um momento de muita alegria, mas também de grande responsabilidade”, declarou a deputada.

Desde 2014, o HU-UFJF integra a Rede Ebserh, vinculada ao Ministério da Educação, e cumpre o duplo papel de atender pacientes do SUS e apoiar a formação de profissionais e o desenvolvimento de pesquisas e inovação em saúde.