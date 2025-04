A partir desta quarta-feira (30), todas as pessoas com 6 meses de idade ou mais poderão se vacinar contra a gripe em Juiz de Fora. A Prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde, anunciou a ampliação da campanha de imunização contra a Influenza para toda a população. As doses estão sendo aplicadas gratuitamente em todas as UBSs do município.

Qualquer pessoa pode procurar a UBS mais próxima para se imunizar, sem a necessidade de comprovar residência ou estar vinculado àquela unidade.

Por que se vacinar?

A gripe, embora pareça uma doença comum, pode causar complicações graves, principalmente em crianças, idosos e pessoas com doenças crônicas. A vacina reduz o risco de infecção, complicações, internações e mortes, além de diminuir a sobrecarga nos serviços de saúde. Outro ponto importante: a vacina da gripe pode ser tomada junto com a da Covid-19 e outras vacinas do calendário.

O que levar?

Para se vacinar, é preciso apresentar um documento com foto, o Cartão SUS ou a Certidão de Nascimento, e a caderneta de vacinação — essa última ajuda os profissionais a verificar a necessidade de outras vacinas.

Novidade para quem mora na região de São Pedro

Com a UBS do bairro São Pedro em reforma, um ponto estratégico foi montado na Reitoria da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), próximo ao bicicletário. A vacinação no local ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h.

Locais e horários de vacinação

A vacinação acontece em dias úteis e aos sábados em várias unidades de saúde espalhadas pela cidade e zona rural. Confira os horários:

UBSs com vacinação de segunda a sexta, das 9h às 18h, e aos sábados, das 8h às 11h: Alto Grajaú, Bairro Industrial, Bandeirantes, Borboleta, Cidade do Sol, Cruzeiro do Sul, Dom Bosco, Esplanada, Filgueiras, Furtado de Menezes, Grama, Granjas Bethânia, Ipiranga, Jardim Esperança, Jardim Natal, Jóquei Clube I e II, Linhares, Monte Castelo, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora de Lourdes, Nova Era, Progresso, Retiro, Santa Cecília, Santa Cruz, Santa Efigênia, Santa Luzia, Santa Rita, Santo Antônio, Santos Dumont, São Benedito, São Sebastião, São Judas Tadeu, Teixeiras, Vale Verde e Vila Ideal.

UBSs com vacinação de segunda a sexta, das 9h às 16h: Vila Olavo Costa, Barreira do Triunfo, Parque Guarani, Jardim da Lua, Vila Esperança.

UBSs da região rural com vacinação de segunda a sexta, das 9h às 11h e das 12h às 14h: Igrejinha, Caeté, Humaitá, Monte Verde, Pirapetinga, Rosário de Minas, Sarandira, Toledos, Torreões e Valadares.

Postos Volantes (Privilégio, Buieié, Pires, Palmital e Jacutinga): seguem a escala do ônibus da equipe itinerante, com atendimento uma vez por semana em cada comunidade.

