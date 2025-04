Na manhã desta terça-feira (29), por volta das 10h20, o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais foi acionado para atender a uma ocorrência de incêndio em uma residência de dois andares no município de Goianá.

Ao chegarem ao local, os militares se depararam com um incêndio de grandes proporções, que já havia consumido boa parte do segundo andar do imóvel. Um caminhão-pipa da Prefeitura atuava no combate às chamas quando os bombeiros chegaram. O fogo ainda atingia um dos quartos, mas já havia destruído totalmente a mobília da sala, de outro quarto e parcialmente a da cozinha.

Felizmente, não houve vítimas. No entanto, testemunhas relataram que o incêndio pode ter sido causado pelos próprios moradores, após um desentendimento familiar. A versão, no entanto, é contestada pelo proprietário da casa, que afirmou ter saído e, ao retornar, encontrou o imóvel em chamas.

A Defesa Civil também esteve no local, avaliou a estrutura do imóvel e orientou os moradores quanto aos riscos, determinando a interdição da residência.