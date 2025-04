Três projetos desenvolvidos por estudantes da Faculdade de Comunicação Social da Universidade Federal de Juiz de Fora (Facom - UFJF) foram selecionados como finalistas da Exposição de Pesquisa Experimental em Comunicação (Expocom), promovida pela Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação (Intercom). A etapa regional acontecerá de 15 a 17 de maio, na PUC-Campinas, e reconhece os melhores trabalhos experimentais produzidos por estudantes de Comunicação de todo o Sudeste.

Os projetos selecionados representam diferentes áreas da Comunicação e destacam-se tanto pela qualidade estética quanto pela relevância dos temas abordados. O curta-metragem "Maya", do estudante de Rádio, TV e Internet Vinicius Moreira, concorre na categoria Filme de Ficção – Curta-metragem. Já o projeto Vi.Elas, liderado por Júlia Valgas, representa a Facom na categoria Produção Laboratorial em Jornalismo Multiplataformas. Por fim, a revista HEYA, desenvolvida por Ana Beatriz Klen Dias, disputa na modalidade Design de Imprensa.

Experiência sensorial e crítica social

“Maya”, orientado pelo professor Nilson Alvarenga, mescla terror psicológico e surrealismo para contar a história de uma jovem que é transportada para um mundo místico ao conectar o celular à tomada. “A história distorce a percepção de realidade da personagem. A mãe é representada como bruxa e o pai como vampiro, símbolos de repressão e controle”, explica Vinicius. O curta utiliza elementos da dança e do horror gótico para abordar temas como opressão e desejo, por meio de uma estética visual marcante e narrativa antitradicional.

Alvarenga destaca a importância de projetos como esse para a formação dos alunos. “Trabalhos como o Maya resultam da experimentação coletiva e de um processo pedagógico que valoriza a criação autoral dos estudantes”, afirma.

Memória, identidade e representatividade nas ruas

Já o projeto Vi.Elas, produzido sob orientação da professora Kérley Winques, investiga os nomes de ruas de Juiz de Fora que homenageiam mulheres. A proposta parte da constatação de que, muitas vezes, os nomes femininos nos espaços urbanos são ligados a vínculos familiares com homens. “Queríamos contar essas histórias. Como a maioria da nossa turma é composta por mulheres, sentimos que esse era nosso papel”, comenta Júlia.

Design, autoria e inovação editorial

Também orientada por Kérley, a revista HEYA nasceu como trabalho final da disciplina de Planejamento Gráfico e se transformou em um projeto reconhecido nacionalmente. “Cada página foi pensada com muito cuidado, tanto visualmente quanto em termos de conteúdo”, explica Ana Beatriz. Com 24 páginas de conteúdo autoral e design inovador, a publicação reflete o esforço do trio responsável em oferecer um produto de excelência.

Kérley reforça o papel do Expocom na valorização do ensino prático: “A premiação reconhece produções que muitas vezes ficam à margem das tradicionais avaliações acadêmicas. É uma vitrine para o talento dos nossos estudantes”.

Pesquisa e protagonismo estudantil

Além dos projetos finalistas, a Facom também se destaca no campo da pesquisa, com a participação de diversos estudantes nos grupos temáticos do Intercom Sudeste. Entre eles, Vinicius Moreira apresenta, ao lado do professor Talison Vardiero, um estudo sobre estratégias de comunicação nas redes sociais, baseado na organização do Erecom (Encontro Regional de Comunicação).

A estudante Karolaine Ferraz também estreia no evento com uma análise semiótica de símbolos de ódio em One Piece, destacando o potencial reflexivo da cultura pop. “Essa vivência contribui para a construção de um olhar crítico e para a formação de quem deseja atuar na educação superior”, afirma.

Outro destaque é o trabalho do Núcleo de Jornalismo e Audiovisual (NJA), com dois textos produzidos por bolsistas de iniciação científica que abordam o combate à desinformação nas redes e o desempenho do canal do núcleo no YouTube. Segundo a professora Iluska Coutinho, “a participação em eventos científicos é fundamental para integrar ensino, pesquisa e extensão, além de aproximar a universidade da sociedade”.

Grupos Temáticos reforçam protagonismo da Facom

A Facom ainda será representada na organização de três Grupos Temáticos do Intercom Sudeste: Comunicação Política, proposto por Luiz Ademir de Oliveira e Arthur Raposo Gomes; Inteligência Artificial na Comunicação, liderado por Kérley Winques e Talita Magnolo; e Jornalismo Audiovisual, coordenado por Jemima Bispo Sanches e Luiz Felipe Novais Falcão.

Reconhecimento nacional

A diretora da Facom, Érika Savernini, destaca que a forte presença da unidade nos congressos da Intercom reflete a solidez do ensino oferecido. “Esses resultados fortalecem nosso reconhecimento regional e nacional, ao mostrar que estamos formando profissionais qualificados e comprometidos com a transformação da sociedade por meio da Comunicação”, finaliza.

Os finalistas da etapa regional do Expocom Sudeste poderão concorrer à etapa nacional, prevista para ocorrer em setembro, em Vitória (ES), durante o Congresso Nacional do Intercom.