Em função do feriado do Dia do Trabalhador nesta quinta-feira, 1º de maio, e do ponto facultativo na sexta-feira (2), diversos serviços da Prefeitura de Juiz de Fora terão funcionamento alterado. Confira como fica o atendimento dos principais órgãos e equipamentos públicos durante o período:

Serviços essenciais com plantão ou funcionamento normal

Cesama: Atendimento em regime de plantão no feriado (1º). Canais 115 e 0800 115 3232 funcionam 24h. Na sexta-feira (2), atendimento normal.

Guarda Municipal: Operação normal com rondas e atendimento pelo 153.

Defesa Civil: Atendimento 24h via telefone 199.

Agentes de Transporte e Trânsito: Monitoramento e fiscalização continuam. Acionamento pelo 2104-7400.

Saúde: UPAs, Pronto Atendimentos, HPS, CAPS AD e Casa Viva funcionam 24h.

Feiras Livres: Funcionamento normal todos os dias.

Restaurantes Populares: Atendimento exclusivo ao público referenciado pela Assistência Social de 1º a 4 de maio.

Mercado Municipal: Abre no feriado. Dia 1º: comércio das 8h às 13h, bares/restaurantes das 10h às 22h. Sexta: comércio até 19h.

Parques Municipais: Parque da Lajinha e Parque Municipal funcionam das 8h às 17h (entrada até 16h/16h30).

Museu Mariano Procópio: Exposições e Villa, das 10h30 às 16h. Parque, das 8h às 17h.

Mercado Cultural AICE: Funcionamento normal.

Praça CEU: Quinta a domingo com horários variados. Oficinas e biblioteca retornam na segunda-feira, 5.

Serviços suspensos ou com funcionamento parcial

Demlurb: Sem coleta domiciliar, seletiva e ecopontos no dia 1º. Retorno na sexta-feira (2).

UBSs, PAM Marechal, CEOs, Saúde da Mulher, Saúde Mental, CASM e CAPS: Encerram expediente no dia 30 e retomam na segunda-feira (5).

Casa da Mulher: Fechada no feriado, retorna na segunda (5).

CREAS e CRAS: Fechados dias 1º e 2, retornam dia 5. Casas de Acolhimento seguem funcionando.

Conselho Tutelar: Plantão por telefone (veja lista abaixo).

Emcasa: Fechada nos dias 1º e 2. Retorno na segunda (5).

Funalfa: Sede, museu, biblioteca e centros culturais fechados, exceto CCBM (com agendamento) e Mercado Cultural AICE.

Espaço Cidade: Segue fechado para reformas até o final de junho.

Procon e DIGA: Não funcionam durante o feriado.

Ouvidorias Municipais: Fechadas, mas manifestações podem ser registradas online via juizdefora.eouve.com.br.

Plantões do Conselho Tutelar

Norte/Nordeste: (32) 98429-4740

Norte: (32) 98506-2939

Centro/Sudeste: (32) 98838-3193

Sul/Oeste: (32) 98431-4793

Leste: (32) 98463-0980