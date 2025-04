Na segunda-feira (28), policiais penais da Penitenciária José Edson Cavalieri, em Juiz de Fora, apreenderam, nas dependências do Centro de Ressocialização do Complexo Penitenciário, cerca de 3,4 kg de maconha, 101 pacotes de fumo, 44 celulares, 61 carregadores de celular e 25 fones de ouvido, além de seis isqueiros. Segundo nota da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), enviada ao Acessa, essa apreensão é resultado do trabalho desempenhado pelo setor de Inteligência da unidade prisional.

Todo o material foi encaminhado para a Polícia Civil, responsável pelas investigações criminais. Administrativamente, foi instaurado um procedimento interno que apurará a ocorrência.



