Na noite dessa quinta-feira (1º), o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender uma ocorrência de acidente automobilístico na Avenida Dr. Simeão de Faria, em frente ao CEASA, no Bairro Santa Cruz, em Juiz de Fora. No local, um veículo GM Celta, de cor vermelha, capotou após o condutor perder o controle da direção e bater contra a cerca do CEASA, vindo a permanecer tombado. Durante a apuração da ocorrência, a Polícia Militar constatou que o veículo era produto de furto e que o ocupante era o autor do crime. Diante disso, a PMMG efetuou a prisão e realizou a escolta do indivíduo até a unidade hospitalar.



Dentro do automóvel encontrava-se apenas o condutor, um homem de 37 anos, que estava consciente, porém confuso. As equipes do Corpo de Bombeiros realizaram a estabilização do veículo e procederam a extração segura da vítima, que, apesar do impacto, não apresentava lesões aparentes. O homem foi entregue aos cuidados da equipe do SAMU e encaminhado ao Hospital de Pronto-Socorro (HPS) para avaliação médica.

O estado de saúde do homem não foi divulgado.



Tags:

Ação | Furto | Homem | PM | Polícia | Polícia Militar