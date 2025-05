No dia 08 de maio, o Centro Universitário Estácio Juiz de Fora promove uma noite especial de aprendizado e troca de experiências com duas palestras gratuitas durante a programação da Feira do Dia das Mães. Voltado para profissionais da saúde, educação e o público interessado, o encontro acontecerá das 19h às 20h40, com emissão de certificado aos participantes. A iniciativa é uma realização do Mercadin (feira realizada semestralmente no Campus), Projetos "Conheça meu trabalho" e "MEE" (Mulheres Empreendedoras e Empoderadas), em parceria com o Laboratório de Práticas em Gestão (LPG) do curso de Administração, reforçando o compromisso da universidade com a formação cidadã e o debate de temas relevantes para a sociedade.

Confira a programação:

“Os Pilares da Saúde Quântica Integrativa”

Com Renato Neves — radiestesista e analista vibracional — a palestra traz uma visão inovadora da saúde integrativa, abordando a conexão entre corpo, mente, espírito e ambiente. Com base em conceitos de energia, frequência e vibração, Renato propõe uma abordagem que une ciência, espiritualidade e tecnologia em favor do bem-estar pessoal e coletivo.

Saiba mais: www.maisconsciencia.net/renato-neves

“Desvendando o Autismo”

Ministrada por Rosana Nadalin Lourenço — neuropsicopedagoga com especialização em educação especial e inclusão — a palestra oferece uma abordagem prática e sensível sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA). Serão discutidas estratégias pedagógicas eficazes e respeitosas, com foco em promover uma educação mais inclusiva e atenta às diferentes formas de aprendizagem.

Local: Centro Universitário Estácio Juiz de Fora – Av. Presidente João Goulart, 600 – Cruzeiro do Sul

Data: 08 de maio (quinta-feira)

Horário: 19h às 20h40

Participação gratuita com certificado

Inscrições pelo link: https://forms.gle/o8UdzMLEEEaaodTQ8

As palestras fazem parte da programação da Feira do Dia das Mães, que acontece no mesmo dia, das 18h às 22h, na Praça de Alimentação da Estácio JF. O evento conta com entrada gratuita, feira de produtos artesanais, atrações culturais e exposição de empreendedoras locais.