Na manhã deste sábado (3), por volta das 8h50, o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a um acidente automobilístico na BR-040, nas proximidades do bairro Santa Cruz, em Juiz de Fora.

O acidente envolveu um veículo modelo FIAT Uno, que capotou após um dos pneus traseiros estourar enquanto seguia por um trecho em linha reta da rodovia. O motorista, um homem de 70 anos, sofreu apenas arranhões leves. Ele recebeu ajuda dos bombeiros para sair do carro e foi atendido por uma ambulância da concessionária CONCER, que administra o trecho.

Por conta do acidente, uma das faixas da rodovia precisou ser temporariamente interditada até a remoção do veículo. A operação de retirada ficou sob a responsabilidade da concessionária, após a saída da equipe do CBMMG do local.

acidente | BR | BR-040 | moto