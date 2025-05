Um acidente envolvendo uma motocicleta e um carro de passeio foi registrado na tarde desta segunda-feira (5) no km 771 da BR-040, em Dias Tavares. A batida deixou duas pessoas gravemente feridas — ambas ocupantes da moto.

Segundo informações repassadas pelas equipes de socorro, o condutor da motocicleta, um homem de 36 anos, sofreu fratura exposta em um dos membros inferiores e fratura no membro superior esquerdo. Ele também apresentava corte profundo na região do supercílio, com necessidade de sutura, além de estar desorientado no momento do atendimento. A vítima foi encaminhada ao HPS.

A segunda vítima, uma mulher cuja idade não foi informada, sofreu um trauma torácico e também foi levada para o HPS, com o apoio da equipe médica da ambulância da concessionária responsável pela rodovia.

O carro envolvido no acidente transportava três ocupantes, que não se feriram.

Tags:

acidente