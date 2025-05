A prefeita de Juiz de Fora, Margarida Salomão, sancionou nesta segunda-feira (5) a lei que autoriza a Prefeitura a contratar operações de crédito com o BNDES, no valor de R$ 660 milhões. Os recursos serão destinados a investimentos estruturais em diversas áreas da cidade, com foco em inovação, infraestrutura e meio ambiente.

Durante a cerimônia de sanção, Margarida agradeceu o apoio da Câmara Municipal, que aprovou a medida. “São obras de grande porte, ambiciosas e que melhoram a cidade inteira. A primeira coisa que eu quero dizer é muito obrigada à Câmara Municipal de Juiz de Fora por ter compreendido a importância desse projeto, que nos permite fazer inovações de grande envergadura”, afirmou.

Entre as ações previstas com o financiamento estão a modernização do sistema educacional, com a aquisição de laptops para todas as escolas da rede municipal, intervenções na calha do Rio Paraibuna, e a construção de uma nova estação de tratamento de água.