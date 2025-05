A Polícia Civil de Minas Gerais, por meio da Delegacia Especializada de Homicídios em Juiz de Fora, ouviu nesta segunda-feira (5), em Leopoldina, um homem de 28 anos que confessou ter matado Marcelo da Silva Teixeira, de 51 anos. O corpo da vítima foi encontrado no dia 28 de abril, com ferimentos na cabeça e no pescoço, dentro de sua residência, no bairro Santa Cruz, em Juiz de Fora.

De acordo com a PCMG, imagens de câmeras de segurança e depoimentos colhidos ao longo da investigação permitiram identificar dois homens que estavam com Marcelo pouco antes do crime. Um deles, de 28 anos, se apresentou voluntariamente e confessou a autoria do homicídio. O outro suspeito, de 43 anos, também foi ouvido pela polícia.

Durante os depoimentos, os dois homens relataram detalhes sobre a dinâmica da noite do crime. Segundo a delegada responsável pelo caso, Camila Miller, embora um dos suspeitos tenha apontado uma possível motivação de cunho sexual, a polícia ainda investiga a veracidade dessa versão.

As declarações foram cruzadas com provas já reunidas e, segundo a PCMG, contribuíram para fortalecer a linha de investigação. Ambos os suspeitos seguem respondendo ao inquérito em liberdade.

A Polícia Civil informa que as apurações continuam com o objetivo de esclarecer completamente os fatos, bem como o grau de participação de cada envolvido no homicídio.