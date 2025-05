Durante o mês de maio, dois importantes pontos de Juiz de Fora — o monumento do Morro do Cristo e a ponte Wilson Coury Jabour Jr, no Centro — receberão iluminação especial em apoio a duas campanhas de grande relevância social: o Maio Laranja e o Maio Amarelo. A ação é realizada pelo Departamento de Iluminação Pública da Empresa Municipal de Pavimentação e Urbanidades (EMPAV) e visa dar visibilidade a temas e movimentos que afetam a nossa sociedade.

A iluminação alternará entre as cores laranja e amarelo, simbolizando, respectivamente, a luta contra o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes e a conscientização para a redução de sinistros no trânsito.

Maio Laranja: proteção à infância e à adolescência

O Maio Laranja marca a campanha nacional de combate ao abuso e à exploração sexual infantil. Instituída oficialmente no Brasil, a data central da campanha é 18 de maio. Em Juiz de Fora, o movimento conta com o reforço da campanha "Faça Bonito", promovida pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, em parceria com o Conselho Tutelar.

De acordo com dados nacionais, a cada hora, três crianças são abusadas no Brasil, sendo que mais da metade das vítimas tem entre 1 e 5 anos de idade. Estima-se que 500 mil crianças e adolescentes sejam explorados sexualmente todos os anos no país, mas apenas 7,5% dos casos são denunciados às autoridades. A campanha busca ampliar a visibilidade do tema e estimular a denúncia, o acolhimento e a prevenção.

Maio Amarelo: responsabilidade no trânsito

Já o Maio Amarelo é um movimento internacional de conscientização para redução dos sinistros de trânsito. O tema deste ano é “Mobilidade Humana, Responsabilidade Humana”, com o objetivo de colocar o trânsito em pauta, focando na segurança e na responsabilidade compartilhada entre motoristas, ciclistas, pedestres, empresas e o poder público.

A iluminação especial é um convite à reflexão: o trânsito deve ser seguro para todos, em qualquer situação. A mobilização envolve ações educativas e a participação ativa da sociedade para a construção de um ambiente urbano mais humano e seguro.