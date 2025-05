A Agência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) e a Fiscalização de Posturas do município realizaram nos dias 28, 29 de abril e 5 de maio, ações de fiscalização e orientação em agências bancárias da cidade. O objetivo é orientar consumidores sobre os riscos relacionados à oferta de crédito, prevenção de golpes, além de verificar o cumprimento das normas consumeristas nos bancos, principalmente no tempo de atendimento em filas, conforme disposto na Lei Municipal nº 11.023/2005.

No total, seis agências bancárias foram fiscalizadas e foram lavrados seis autos de constatação, que identificaram as seguintes irregularidades: falta de cartazes informativos sobre urna para depósito de senhas de atendimento; emissão de senhas sem data, horário ou identificação da agência e sem distinção de solicitação ou atendimento prioritário; falta de sistema de organizado de triagem, bem como funcionário destinado a esta função; falta de urna inviolável e lacrada para depósito de senhas; sistema de senhas com defeito. Além disso, o Procon realizou a troca do lacre das urnas de senhas das agências.

O Procon, por meio de seu Departamento de Estudos e Projetos de Políticas Públicas (DEPP) realiza mensalmente ações em agências bancárias da cidade, no intuito de alertar os consumidores sobre os riscos da oferta de crédito irresponsável e prevenir contra golpes que comumente ocorrem nos dias de pagamento dos benefícios previdenciários.