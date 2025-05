Uma mulher, cuja idade não foi informada, ficou ferida após ser atropelada por um carro na Rua Américo Lobo, no bairro Manoel Honório, em Juiz de Fora, na tarde desta terça-feira (6).

Segundo informações do Samu, a vítima foi prensada pelo veículo e sofreu uma queda, apresentando traumatismo cranioencefálico (TCE), fratura no pé e um edema no membro inferior esquerdo. No momento do socorro, a mulher estava confusa e se queixava de dores.

A equipe do SAMU realizou os primeiros atendimentos no local, medicando e imobilizando a paciente antes de encaminhá-la para o Hospital Albert Sabin. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde da vítima até o momento.