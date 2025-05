O Samu atendeu duas vítimas de um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta na Rua José Lourenço, no bairro São Pedro, em frente ao Portal da Torre, na tarde desta terça-feira (7).

De acordo com os socorristas, a primeira vítima, um homem, sofreu uma fratura na perna direita com sangramento. Ele foi imobilizado no local e encaminhado ao HPS para atendimento médico especializado.

A segunda vítima, também do sexo masculino, sofreu rompimento do saco escrotal e apresentava dores na perna direita. Ele foi levado para o HMTJ.