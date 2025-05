O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, por unanimidade, tornar réu um policial federal lotado em Juiz de Fora, juntamente com outros seis indivíduos, todos acusados de liderar uma tentativa de golpe de Estado. A decisão foi tomada na última terça-feira (5), com base em denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR).

A denúncia da PGR inclui acusações de organização criminosa, tentativa de golpe de Estado e outros crimes relacionados. Segundo as investigações, o grupo teria planejado ações para subverter a ordem constitucional e democrática do país. Além do policial federal, os outros acusados são civis com envolvimento em atividades extremistas.

Com a decisão de tornar os acusados réus, o processo segue para a fase de instrução, onde serão colhidas provas e ouvidas testemunhas. O julgamento deverá ocorrer em data a ser definida pelo STF, com possibilidade de recursos por parte dos réus e da acusação.