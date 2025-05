Um incêndio atingiu uma oficina automotiva na Rua Francisco Valadares, no Bairro Poço Rico, em Juiz de Fora, na noite desta quarta-feira (7). As chamas consumiram quatro veículos que estavam no interior do galpão de aproximadamente 2.000 m². Outros 36 carros que também estavam no local não foram afetados diretamente.

De acordo com informações preliminares do Corpo de Bombeiros, o fogo teve início por volta das 21h05. Moradores das proximidades perceberam labaredas saindo de uma das áreas da oficina e acionaram a corporação, que chegou rapidamente ao local.

Cerca de uma hora após o início do combate, os bombeiros conseguiram controlar as chamas e evitar que o incêndio se alastrasse para todo o imóvel e para os demais veículos estacionados.

A suspeita inicial é de que o fogo tenha sido causado por um curto-circuito na instalação elétrica do imóvel. A perícia ainda será realizada para confirmar as causas. Não houve vítimas.