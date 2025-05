Neste sábado (10), Juiz de Fora realiza o Dia D de vacinação contra a gripe, com a abertura de todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da cidade. A imunização será oferecida das 8h às 17h nas UBSs urbanas e em horários específicos nas unidades da zona rural.

A campanha é voltada para todas as pessoas com idade a partir de 6 meses, conforme diretrizes do Ministério da Saúde. A vacina é gratuita e está disponível para qualquer pessoa, independentemente do seu local de residência ou vínculo com uma UBS específica, respeitando o princípio da universalidade do SUS.

Documentos necessários

Para receber a vacina, é preciso apresentar:

Documento de identificação com foto;

Cartão SUS ou certidão de nascimento;

Caderneta de vacinação (para avaliação de outras vacinas em atraso).

Vacinação na UFJF

Devido à reforma da UBS São Pedro, a vacinação para moradores da região está sendo realizada em um ponto estratégico da UFJF, na Reitoria, próximo ao bicicletário. O posto funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h, e também estará aberto neste sábado, no Dia D, das 8h às 17h.

Locais de vacinação

UBSs Urbanas – 8h às 17h:



Alto Grajaú

Bairro Industrial

Bandeirantes

Borboleta

Centro Sul

Cidade do Sol

Cruzeiro do Sul

Dom Bosco

Esplanada

Filgueiras

Furtado de Menezes

Grama

Granjas Bethânia

Ipiranga

Jardim Esperança

Jardim Natal

Jóquei Clube I

Jóquei Clube II

Linhares

Monte Castelo

Nossa Senhora Aparecida

Nossa Senhora das Graças

Nossa Senhora de Lourdes

Nova Era

Progresso

Retiro

Santa Cecília

Santa Cruz

Santa Efigênia

Santa Luzia

Santa Rita

São Pedro - Ponto estratégico na UFJF*

Santo Antônio

Santos Dumont

São Benedito

São Sebastião

São Judas Tadeu

Teixeiras

Vale Verde

Vila Ideal

Vila Olavo Costa

Barreira do Triunfo

Parque Guarani

Jardim da Lua

Vila Esperança

Zona Rural – horários específicos:

Igrejinha – 8h às 16h

Caeté – 8h às 14h

Humaitá – 3 postos volantes:

Morro do Sabão – 8h30 às 11h30

Fazendinhas de São Pedro – 8h30 às 11h30

Granjeamento Humaitá – 13h30 às 15h30

Monte Verde, Pirapetinga, Jacutinga, Torreões, Valadares – 8h às 16h

Rosário de Minas, Penido, Dias Tavares, Paula Lima – 8h às 15h

Tags:

Dia D