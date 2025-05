Quatro homens que estavam presos preventivamente sob suspeita de envolvimento no assassinato de Felipe Ladeira, ocorrido no bairro Aeroporto, em Juiz de Fora, foram libertados nesta quarta-feira (7) por decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG).

Segundo informações da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp-MG), os investigados — Victor Oliveira Madeira, João Pedro da Silva Souto, João Carlos de Oliveira e Rafael Jefferson — deixaram o sistema prisional após a revogação da prisão preventiva. Eles haviam sido indiciados por homicídio qualificado por omissão, isto é, por não terem agido para impedir o crime, mesmo tendo a possibilidade e o dever legal de fazê-lo.