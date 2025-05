Na manhã desta quinta-feira (8), a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) deflagrou a operação Iscariotes com o objetivo de cumprir oito mandados de prisão preventiva e 24 de busca e apreensão em Juiz de Fora.

A ação teve como principal alvo um homem, de 30 anos, que teria furtado armas de fogo e outros bens de valor de uma delegacia da cidade. Ele foi preso na última terça-feira (6), durante ação conjunta no município de São Sebastião, interior de São Paulo, a cerca de 500 quilômetros de Juiz de Fora.

FOTO: PCMG - Operação em Juiz de Fora

Prisões

Além do homem de 30 anos, também foi presa em São Paulo a companheira dele, de 29, investigada por envolvimento em organização criminosa e tráfico de drogas. Outros seis suspeitos, com idades entre 20 e 34 anos, todos com mandados de prisão preventiva em aberto, foram detidos nesta manhã em Juiz de Fora.

Durante a operação, a PCMG localizou ainda um laboratório de refino de drogas no bairro Jóquei.

O delegado Marcos Vignolo, que acompanhou a ação, destacou o empenho das equipes e o resultado das apreensões. "A operação resultou na apreensão de diversas porções de maconha, cocaína e crack, galões com substância análoga ao conhecido 'loló', além de materiais utilizados para preparo e dolagem dos entorpecentes. Também foram encontradas armas de fogo, munições e carregadores de alta capacidade", detalhou.

Investigações

As investigações apontam que parte do material furtado da delegacia, em outubro de 2024, foi repassada a áreas sob domínio de uma organização criminosa proveniente do Rio de Janeiro, especialmente nos bairros Jóquei III, Parque das Águas e Parque das Torres, em Juiz de Fora. À época dos fatos, 12 armas foram recuperadas.

O delegado Márcio Rocha, que coordenou as investigações, explicou que a apuração foi aprofundada com o objetivo de identificar todos os envolvidos e localizar objetos que ainda estavam desaparecidos. "Nós não vamos descansar até localizar e prender todos os envolvidos que ousaram furtar a PCMG ou se beneficiar desse crime", afirmou Rocha.

Mais de cem policiais participaram da operação, que contou com o apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais da PCMG (Core) e do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco).

Operação Iscariotes

A operação Iscariotes representa uma resposta firme da Polícia Civil à traição da confiança institucional, reafirmando o compromisso da corporação com a legalidade, a disciplina e o combate qualificado ao crime organizado.