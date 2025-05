Visando à melhoria no sistema de abastecimento de água em Juiz de Fora, a Cesama realiza nesta sexta-feira (9) uma manutenção na Válvula Reguladora de Pressão (VRP), localizada na Rua Vera Consuelo do Nascimento, nº 67, no bairro Vila Ideal.

Para a execução do serviço, será necessário o fechamento de dois registros de água situados no cruzamento das ruas Apiacás e Goianás. A intervenção pode causar interrupção temporária no fornecimento de água nos bairros Vila Ideal, Granjas Primavera, Granjas Santo Antônio e regiões adjacentes.

De acordo com a Cesama, o abastecimento será retomado assim que a manutenção for concluída. A previsão é de que o serviço seja finalizado ainda nesta sexta, com normalização do fornecimento até o início da manhã de sábado (10).