Nesta sexta-feira (9), o Calçadão da Rua Halfeld, em frente ao Cine-Theatro Central, será palco do “Ato contra Violência de Gênero e Doméstica”, promovido pela Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), por meio da Secretaria Especial das Mulheres. O evento começa às 11h30 e convida toda a população a participar da mobilização, que tem como objetivo denunciar e combater os crescentes casos de violência contra mulheres na cidade e no país.

O ato contará com a presença da Câmara Municipal, do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, do Fórum de Coletivos e Mulheres Feministas – 8M, do Movimento Feminino de Motociclistas – Invocadas Club, além de todas as secretarias da PJF.

Para a secretária especial das Mulheres, Lourdes Militão, o momento é de luto e conscientização. “Os números de violência contra a mulher no Brasil crescem a cada dia. Na cidade tivemos casos estarrecedores recentemente, como o estupro coletivo de uma mulher dentro da sua casa. Precisamos dar um basta a qualquer tipo de violência contra a mulher”, afirmou. Militão também pediu que, mesmo quem não puder comparecer ao ato, vista preto neste dia como forma de simbolizar o luto coletivo.

A mobilização marca também o início das comemorações pelos 12 anos da Casa da Mulher em Juiz de Fora, criada em 29 de maio de 2013. O espaço é um importante ponto de acolhimento para mulheres vítimas de violência doméstica ou de gênero, oferecendo atendimento psicológico, jurídico e socioassistencial. A Casa também auxilia as vítimas na emissão de medidas protetivas, desde que tenha sido registrado boletim de ocorrência.