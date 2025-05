No próximo dia 13 de maio (terça-feira), a Escola Estadual Sebastião Patrus de Sousa, no bairro Santa Terezinha, em Juiz de Fora, vai se transformar em uma grande galeria de fotos e um cinema ao ar livre. O Projeto MORADORES | EDUCAÇÃO retorna à instituição para lançar o filme documentário e exposição fotográfica – em formato ampliado - produzidos a partir de depoimentos de cerca de 115 pessoas da comunidade escolar e ex-alunos e ex-professores que fazem parte da história do "Estadual”, como é chamada carinhosamente uma das escolas mais antigas e tradicionais da cidade.

O Projeto MORADORES | EDUCAÇÃO é realizado pelo Ministério Público de Minas Gerais, por meio do CAOEDUC e Plataforma Semente, e a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais. O evento começa às 19h e tem entrada gratuita. Haverá a exibição do filme e uma visita guiada pela exposição de fotos, além de atividades culturais, distribuição de um catálogo impresso com as histórias de alguns personagens e imãs de geladeira. Já quem participou do projeto será presenteado e poderá levar para casa a sua foto revelada, que também estará exposta em um "varal fotográfico”.

O QUE É O PROJETO MORADORES | EDUCAÇÃO?

O MORADORES | EDUCAÇÃO é um desdobramento do Projeto Moradores – A Humanidade do Patrimônio, uma inciativa com 13 anos de existência, prêmios no currículo e circulação por diversos municípios brasileiros e fora do país na defesa de que o maior patrimônio de uma cidade são os seus próprios moradores e as suas histórias.

Com o entendimento de que a escola é uma “cidade” com vida própria e vivências muito particulares, surgiu o MORADORES | EDUCAÇÃO como um movimento cultural pela valorização das escolas de Minas Gerais sendo um território de pertencimento para toda a comunidade escolar e um lugar de memória para milhares de pessoas que passaram por elas ou que vivem no seu entorno.

No final do ano passado, o MORADORES | EDUCAÇÃO deu início às suas atividades em Belo Horizonte, na Escola Estadual Professor Morais. Depois de Juiz de Fora, o projeto visitará Poços de Caldas e Uberaba. E neste ano ainda e até 2026, vai levar a “tenda de ouvir histórias” para Governador Valadares, Januária, São João das Missões e Teófilo Otoni. No total, serão oito escolas da rede pública estadual de ensino, em todas as regiões do estado, com objetivo de colher um apanhado destas diversas histórias que, juntas, fortalecem o sentimento de pertencimento.

OFICINA COM OS ALUNOS DA PATRUS DE SOUSA

A primeira ação realizada pelo MORADORES | EDUCAÇÃO em Juiz de Fora foi uma oficina cultural com os estudantes da Patrus de Sousa. Eles aprenderam técnicas básicas de fotografia, filmagem, registro e documentação de histórias. Durante a oficina, os jovens foram provocados a pensar sobre o lugar que a escola ocupa em suas histórias e a se questionar sobre o que é memória e como eles irão construir as suas, além de serem estimulados a transformar as suas relações com o território da escola em sentimento de pertencimento. Eles também colocaram “a mão na massa” para produzir conteúdos fotográficos e audiovisuais, o que resultou na série de três ensaios chamada “Escolas, Memórias e Pertencimento”, publicada no Instagram: www.instagram.com/projetomoradores

A “TENDA DE OUVIR HISTÓRIAS”

Depois da oficina, a equipe profissional de fotógrafos, videomakers e jornalistas do MORADORES | EDUCAÇÃO montou dentro da escola, durante três dias, a famosa “tenda branca de ouvir histórias”, já característica do projeto.

A equipe recebeu a visita de 115 “moradores" da Patrus de Sousa, pessoas que fazem ou fizeram parte da trajetória da instituição Eles revelaram verdadeiras histórias de afetividade, carinho e amor sobre o “Estadual”.

A partir dessa documentação foram produzidos o filme documentário e a exposição fotográfica que serão exibidos no dia 13 de maio.

APOIOS E PARCERIAS

O MORADORES | EDUCAÇÃO foi idealizado pela NITRO Histórias Visuais e é um braço do Projeto Moradores – A Humanidade do Patrimônio. Esta primeira fase é uma realização do Centro de Intercâmbio e Referência Cultural (CIRC), com a parceria da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, o apoio do Ministério Público de Minas Gerais e viabilizado com recursos de medidas compensatórias, via Plataforma Semente.

O secretário de Estado de Educação de Minas Gerais, Igor de Alvarenga, destacou a potência do projeto MORADORES | EDUCAÇÃO como um vínculo de fortalecimento entre as escolas e suas comunidades. “Essa iniciativa valoriza a memória de cada indivíduo que passou por nossas instituições de ensino e inspira novas gerações a deixarem suas próprias marcas e conquistas”, disse.

A promotora de Justiça e de Defesa da Educação, Samyra Ribeiro Namen, ressalta que ao apoiar o Projeto MORADORES | EDUCAÇÃO, o MPMG tem reafirma seu compromisso em garantir o acesso, a permanência e a qualidade do ensino, valorizando a escola como um espaço de pertencimento e desenvolvimento integral.



“Através do projeto, a escola mostra firmemente que cumpriu seu papel transformador, sendo um local de afeto, de construção de identidade e formação cidadã. Cada lembrança partilhada pelos ‘moradores’ realça o poder da educação em criar vínculos duradouros e significativos, demonstrando que não é apenas um espaço de aprendizado, mas um verdadeiro lar de memórias e oportunidades”, destacou.

SOBRE O PROJETO MORADORES

O Projeto Moradores - A Humanidade do Patrimônio (www.projetomoradores.com.br) já percorreu dezenas de municípios mineiros e do Brasil em um grande movimento de ocupação urbana que, por onde passa, realiza filmes documentários e exposições fotográficas ao ar livre sempre com a mensagem de que a maior riqueza de uma cidade são as pessoas que nela vivem e suas memórias. O Projeto é uma realização da NITRO Histórias Visuais (www.nitro imagens.com.br), um coletivo de produção de conteúdo de Belo Horizonte/MG. Criado em 2012, já passou por cinco estados brasileiros e 30 territórios. Fotografou e registrou a história de aproximadamente seis mil pessoas. É vencedor do Prêmio Rodrigo Melo Franco, maior premiação nacional dedicada à promoção do Patrimônio Cultural do Brasil. Instagram: https://www.instagram.com/projetomoradores/

SERVIÇO

Projeto Moradores | Educação

Lançamento do documentário e da exposição sobre a E.E Sebastião Patrus de Sousa

Data: 13 de maio de 2025

Horário: 19h

Endereço: Rua Ouro Preto, 373 - Santa Terezinha, Juiz de Fora - MG

ENTRADA GRATUITA