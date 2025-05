A Câmara Municipal de Juiz de Fora vai ofertar os serviços do Centro de Atenção ao Cidadão (CAC), Centro Integrado de Atenção à Mulher (CIAM) e Serviço de Defesa do Consumidor (Sedecon) no projeto Rua de Direitos. A ação da Casa Legislativa faz parte de uma iniciativa do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) com o objetivo de atender pessoas em situação de rua. O evento acontece na próxima segunda-feira, 12, a partir das 8h, no Parque Halfeld.

A iniciativa é da direção do Foro de Juiz de Fora e do Comitê Multinível, Multissetorial e Interinstitucional para a Promoção de Políticas Públicas Judiciais de Atenção às Pessoas em Situação de Rua e suas Interseccionalidades (Comitê Pop Rua/Jus) do TJMG, e a Câmara é parceira do evento junto com a Prefeitura de Juiz de Fora. A expectativa é atender aproximadamente mil pessoas com serviços de natureza jurídica, assistencial e de saúde. Entre os serviços da Câmara Municipal, serão oferecidos a emissão de carteira de identidade, ouvidoria parlamentar, atendimento do CIAM e Sedecon.

A Justiça Eleitoral vai garantir a regularização de título de eleitor e emissão de segunda via de documentos como certidões e CPF. Ainda será possível atualizar o CadÚnico, elaborar e imprimir currículos e vacinar cães e gatos de estimação. Bem-estarAlém disso, será ofertado atendimento previdenciário e assistencial, orientação e atendimento jurídico, atendimento odontológico e psicológico, aferição de pressão, glicemia, risco cardiovascular, teste de Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) e vacinação.

O evento oferecerá, ainda, corte de cabelo, arara de roupas solidária, programação cultural e café da manhã e almoço para o público presente. São parceiros do TJMG, na iniciativa, além da Câmara Municipal de Juiz de Fora e da Prefeitura, o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG); o Tribunal Regional Federal da 6ª Região (TRF6); o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (TRT3); o Serviço Social Autônomo (Servas); a Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG); a Defensoria Pública da União (DPU); e o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG); o Sindicato dos Oficiais de Registro Civil de Minas Gerais (Recivil); o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS); a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais; o Exército; a Polícia Civil; o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae); a Universidade Federal de Juiz de Fora; a Receita Federal; a Ordem dos Advogados do Brasil, por meio da Seção Minas Gerais e da Subseção de Juiz de Fora.