A Empav concluiu nesta semana a revitalização da rotatória que conecta os bairros Milho Branco e Francisco Bernardino. A iniciativa tem como objetivo melhorar a mobilidade urbana e valorizar esteticamente o espaço, beneficiando diretamente motoristas, pedestres e moradores da região.

As equipes da Empav realizaram o alargamento da pista de rolamento, asfaltamento do entorno, revitalização da pintura do trevo e dos meios-fios. Além disso, a rotatória recebeu novo paisagismo com o plantio de espécies ornamentais.

De acordo com João Fazza, supervisor do Horto Florestal da Empav, foram utilizadas três espécies no paisagismo: grama amendoim, iresine e trapoeraba roxa. “Todas foram plantadas com espaçamento de 15 cm entre as mudas, para garantir um fechamento denso e visual semelhante a um tapete”, explicou. Segundo Fazza, a grama amendoim leva entre três e quatro semanas para se estabelecer, enquanto a iresine e a trapoeraba roxa começam a ganhar cor e volume entre duas e três semanas. “Estamos garantindo as condições ideais com irrigação diária feita por caminhão-pipa”, afirmou.