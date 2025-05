Na tarde desse domingo (11), um princípio de incêndio mobilizou o Corpo de Bombeiros no Shopping Jardim Norte, no Bairro Mariano Procópio, em Juiz de Fora. O chamado foi registrado às 15h07, após a identificação de fumaça em um restaurante do centro comercial.

Segundo os bombeiros, o foco das chamas estava nos dutos de ventilação do estabelecimento, possivelmente devido ao acúmulo de fuligem. Brigadistas do shopping iniciaram o combate às chamas com extintores de pó químico seco (PQS), antes da chegada da equipe de resgate.

Os militares atuaram no isolamento da área, desmontagem dos dutos e combate direto ao fogo. Apesar do retorno de fumaça ao interior do restaurante, ninguém ficou ferido e não houve danos estruturais relevantes. A causa do incidente ainda será investigada por perícia técnica.