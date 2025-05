A Secretaria Especial de Direitos Humanos (SEDH), em colaboração com o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa (CMDPI), promove a 6ª Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa com o tema: Envelhecimento Multicultural e Democracia: Urgência por Equidade, Direitos e Participação, nos dias 5 e 6 de junho. As inscrições para o evento já estão abertas e podem ser feitas por meio do link.



De acordo com o presidente do CMDPI, Waldir de Andrade, a conferência representa um importante espaço para que a sociedade participe da elaboração de políticas públicas que atendam as pessoas acima de 60 anos. “É importante a participação de toda a sociedade, para que sejam apresentadas ideias, vivências e observações para traçarmos metas na implantação de ações para este público”.



Confira a programação completa:



Dia 05/06 (quinta-feira)

Local: Teatro Paschoal Carlos Magno - Rua Gilberto de Alencar, 1, Centro

18h às 19h - Credenciamento

19h - Abertura

19h10 - Hino Nacional com o grupo "Juiz de Fora em Serenata"

Pronunciamento Oficial

19h50 - Palestra Magna "Envelhecimento Multicultural e Democracia: Urgência por Equidade, Direitos e Participação" com Maria Cecília de Souza Minayo, socióloga, mestra em antropologia social, Dra. em Saúde Pública e pesquisadora emérita da Fiocruz.

20h30 - Apresentação Cultural "Luz na Passarela que lá vem Elas"

21h - Encerramento



Dia 06/06 (sexta-feira)

Local: Hotel Serrano

Rua Santa Rita, 399, Centro

7h às 8h - Credenciamento e coffee break

8h - Plenária Inicial

9h15 - Apresentação Cultural

9h30 - Painéis Temáticos:

EIXO 1: Financiamento das políticas públicas para ampliação e garantia dos direitos sociais. Painelista: Marina Valéria Mancini – Doutora em Serviço Social

EIXO 2: Fortalecimento de políticas para a proteção à vida, à saúde e para o acesso ao cuidado integral da pessoa idosa. Painelista: Estela Saleh – Profª Doutora em Serviço Social

EIXO 3: Proteção e enfrentamento contra quaisquer formas de violência, abandono social e familiar da pessoa idosa. Painelista: Jackeline Faustino – Pós-graduada em Direito Público

EIXO 4: Participação social, protagonismo e vida comunitária na perspectiva das múltiplas velhices. Painelista: Emmanuel Sá Resende Pedroso – Profº Doutor em Ciências em Arquitetura

EIXO 5: Consolidação e fortalecimento da atuação dos conselhos de direitos da pessoa idosa como política do Estado Brasileiro. Painelista: Representante do Conselho Estadual/MG dos Direitos da Pessoa Idosa



12h às 13h - Intervalo e inscrição de Delegados para etapa estadual

13h às 16h – Início dos Grupos de Trabalho – Eixos Temáticos

16h – Coffee Break / Sistematização de propostas

16h30 – Plenária Final e deliberação de propostas para a etapa estadual da Conferência da Pessoa Idosa

19h – Encerramento e apresentação do grupo musical da Associação dos Aposentados e Pensionistas e Idosos de Juiz de Fora.

Tags:

pessoa idosa