Um ciclista de 24 anos morreu na manhã de sábado (10) após ser atropelado por um carro no km 796 da BR-040, em Juiz de Fora. O acidente ocorreu no sentido Rio de Janeiro, próximo ao mirante da rodovia e a poucos metros da base da Concer, concessionária responsável pelo trecho.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o jovem não resistiu aos ferimentos e morreu no local, mesmo com o socorro imediato prestado pela equipe da concessionária. As circunstâncias do atropelamento ainda estão sendo apuradas.