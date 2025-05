Na manhã de segunda-feira (12), um corpo foi encontrado enrolado em um cobertor sob um viaduto da BR-040, em Juiz de Fora. A vítima apresentava marcas de facadas, hematomas pelo corpo e fratura no braço esquerdo.

De acordo com informações da Polícia Militar, tudo começou no Bairro Santa Cruz, onde uma briga foi relatada na Avenida Dr. Simeão de Farias. Quando a equipe policial chegou ao local, já não havia sinais da confusão.

Uma testemunha, no entanto, relatou ter visto três homens agredindo a vítima e a colocando no porta-malas de um carro. Ela ainda afirmou que um dos suspeitos estava armado.

Dois dos suspeitos foram identificados. Um deles, de 31 anos, foi localizado e preso. O segundo, de 35, ainda não foi encontrado. As autoridades seguem investigando o caso para identificar os demais envolvidos e esclarecer as circunstâncias do crime.