Os candidatos que participaram dos módulos I e II do Programa de Ingresso Seletivo Misto (Pism) 2025 já podem conferir suas notas. Os resultados foram divulgados nesta terça-feira, 13, na Área do Candidato, disponível no site da Coordenação Geral de Processos Seletivos (Copese) da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). As provas foram aplicadas nos dias 14 e 15 de dezembro de 2024, reunindo cerca de 47 mil inscritos – o maior número da história do Pism.

Cada módulo é avaliado em uma escala de até 120 pontos, mas com pesos distintos na composição da nota final: o módulo I tem peso 2 (totalizando até 240 pontos), e o módulo II, peso 3 (até 360 pontos).

Vale lembrar que os candidatos dos módulos I e II não são eliminados mesmo que obtenham nota zero em algum conteúdo. A exclusão por nota zero é válida apenas no módulo III.

Interposição de recursos

Os estudantes que desejarem solicitar revisão das notas devem interpor recurso nesta quarta-feira, 14, entre 9h e 16h, por meio da Área do Candidato. Será permitida a solicitação de revisão de no máximo dois conteúdos, mediante o pagamento de uma taxa de R$24 por conteúdo, via Guia de Recolhimento da União (GRU).

Após análise, a nota pode ser mantida ou alterada. O resultado final, considerando as possíveis alterações após os recursos, será divulgado no dia 27 de maio. A decisão será definitiva, não cabendo novos pedidos de revisão.

Próxima edição

As provas do Pism 2026 estão previstas para os dias 6 e 7 de dezembro. Mais informações serão divulgadas em edital a ser publicado em breve.