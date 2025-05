Dois presos foram condenados pelo assassinato de um detento dentro da Penitenciária Ariosvaldo Campos Pires, em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira. A sentença foi proferida na última quinta-feira (8), em sessão do Tribunal do Júri. As penas foram de 34 e 29 anos de prisão, pelos crimes de homicídio triplamente qualificado e fraude processual.

De acordo com a denúncia apresentada pelo Ministério Público de Minas Gerais, o crime ocorreu na madrugada de 20 de julho de 2023 e foi motivado pela guerra entre as facções Comando Vermelho e Primeiro Comando da Capital (PCC). Segundo as investigações, os réus asfixiaram a vítima e, em seguida, tentaram encobrir o assassinato, simulando um suicídio dentro da cela.

O conselho de sentença reconheceu as provas de autoria e materialidade dos crimes, além de acatar as qualificadoras sustentadas pelo MPMG. O homicídio foi considerado cometido por motivo torpe – a rivalidade entre facções –, com uso de meio que dificultou a defesa da vítima e emprego de asfixia.

A fraude processual foi caracterizada pela tentativa de manipular a cena do crime para esconder o homicídio.