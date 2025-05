Faleceu na manhã desta quarta-feira (14) o ex-vereador de Juiz de Fora Marcos Pinto de Oliveira. Figura marcante na política municipal, ele atuou como parlamentar na Câmara Municipal de Juiz de Fora entre 1989 e 2004, e presidiu a Casa Legislativa entre 1993 e 1994.

Ao longo de seus mandatos, Marcos Pinto foi reconhecido por sua postura ética, pela busca constante do diálogo e pela defesa das causas sociais. Seu legado é marcado pela integridade e pelo compromisso com a população juiz-forana, especialmente os mais vulneráveis.

Além da atuação no Legislativo, também teve participação destacada no Executivo Municipal. Foi secretário de Agropecuária e Abastecimento entre 1997 e 2000, e subsecretário de Promoção da Cidadania na estrutura da Secretaria de Política Social, durante a gestão do ex-prefeito Alberto Bejani.

Em nota, a Câmara Municipal lamentou a perda e exaltou a trajetória do ex-parlamentar: "Marcos Pinto deixa um legado de integridade, comprometimento público e dedicação à população de Juiz de Fora. Sua atuação sempre foi pautada pela ética, pelo diálogo e pelo compromisso com as causas sociais".