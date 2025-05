Na manhã desta sexta-feira (14), um incêndio atingiu um restaurante no bairro Alto dos Passos, em Juiz de Fora. O imóvel, conhecido como 'Salvaterra', está localizado na esquina das ruas Severiano Sarmento e Dom Viçoso.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, o fogo consumiu toda a parte interna do prédio. Para conter as chamas, foi necessário um combate intenso, que envolveu 13 militares, dois caminhões do Corpo de Bombeiros e três caminhões-pipa da Prefeitura. Aproximadamente 15 mil litros de água foram utilizados na operação.

Além do combate direto ao incêndio, técnicos da Companhia de Prevenção do CBMMG estiveram no local para verificar a documentação de segurança da edificação. A Defesa Civil também foi acionada e deverá realizar uma avaliação da estrutura comprometida.

A Perícia Técnica da Polícia Civil foi chamada para investigar as causas do incêndio. A CEMIG realizou o desligamento da energia elétrica como medida preventiva, garantindo a segurança das equipes que atuaram na ocorrência.

Apesar da gravidade do incêndio, não houve registro de vítimas. As autoridades seguem monitorando o local e apuram as circunstâncias do incidente.