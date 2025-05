Como parte do processo de escuta, diálogo e planejamento participativo do Carnaval 2026, a Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa), em parceria com representantes da sociedade civil, realizará uma série de ações ao longo dos meses de maio e junho.

Segundo a Funalfa, a iniciativa tem como objetivo fortalecer os vínculos entre os diversos agentes envolvidos na realização do Carnaval, incentivar a troca de experiências e acompanhar os preparativos para a edição de 2026 desta manifestação artística, que representa um dos mais relevantes patrimônios culturais da cidade. A intenção é estreitar a relação com agremiações e blocos, identificar demandas, promover mediação de conflitos e construir, de forma coletiva, estratégias de qualificação para a festa.

Confira as etapas das ações:

1. Visita às escolas de samba - 19, 20, 22 e 23 de maio

Objetivo: Estabelecer aproximação direta com as escolas de samba da cidade, conhecendo suas estruturas, ouvindo suas demandas e acompanhando os preparativos para o próximo Carnaval. A ação visa a valorizar o trabalho das agremiações e fortalecer os vínculos institucionais.



2. Mesa de diálogo e mediação com as agremiações - 9 de junho

Objetivo: Criar um espaço de escuta e negociação com as escolas de samba, visando a alinhar expectativas, discutir desafios comuns e buscar soluções coletivas para questões estruturais, operacionais e culturais relacionadas ao desfile das agremiações.



3. Mesa de diálogo e avaliação com os blocos - 16 de junho

Objetivo: Promover um encontro voltado aos blocos carnavalescos, fortalecendo o diálogo e a articulação com esse segmento, a fim de discutir estratégias de apoio, organização dos cortejos e preservação da diversidade cultural dos blocos de rua.



4. Formatação da proposta de capacitação do carnaval - 23 de junho

Objetivo: Elaborar, de forma colaborativa, um plano de capacitação voltado a todos os agentes envolvidos no Carnaval, com foco em temas como produção cultural, gestão de projetos, segurança, sustentabilidade e formação artística, contribuindo para o aprimoramento da festa em seus diversos aspectos.