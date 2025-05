Na noite desta quarta-feira (14), um ônibus saiu da pista e foi parar às margens do Rio Paraibuna, em Juiz de Fora. Duas mulheres ficaram feridas no acidente.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, ao chegarem ao local, os militares encontraram o veículo parcialmente fora da via, com uma vítima ainda no interior do ônibus. A mulher, com cerca de 40 anos, estava consciente, orientada, mas se queixava de fortes dores na perna direita, na altura da tíbia. Após a estabilização da cena com o uso de cordas, a vítima foi retirada do veículo e entregue aos cuidados da equipe do Samu.

Já no exterior do ônibus, os bombeiros identificaram uma segunda vítima, também do sexo feminino, com cerca de 25 anos. Ela também estava consciente e orientada, mas apresentava fortes dores na região da bacia. Ambas foram imobilizadas e encaminhadas ao hospital pelo Samu.

O motorista do ônibus relatou suspeita de falha mecânica no sistema de direção, o que pode ter provocado o acidente. A Polícia Militar assumiu a responsabilidade pela cena após o resgate das vítimas.