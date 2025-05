Um ciclista morreu na manhã desta quinta-feira (15) após ser atropelado por um veículo na BR-040, em Juiz de Fora. O acidente ocorreu nas proximidades do Expominas, na altura do km 791 da rodovia.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a dinâmica da colisão ainda está sendo apurada, e um laudo técnico será elaborado para esclarecer as circunstâncias do ocorrido. A Concer, concessionária responsável pelo trecho da via, confirmou o óbito da vítima ainda no local.

No veículo envolvido no atropelamento estava apenas o motorista, que não sofreu ferimentos e foi liberado após atendimento.

Este é o segundo acidente fatal registrado na BR-040 em menos de uma semana. No último sábado (10), um jovem de 24 anos também morreu atropelado na mesma rodovia.