A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu, nesta quinta-feira (15), dois homens, de 42 e 48 anos, suspeitos de envolvimento na morte de um homem de 60 anos. As investigações tiveram início em 29 de abril deste ano, quando os filhos da vítima registraram ocorrência de desaparecimento, informando que o pai havia sido visto pela última vez no sábado, dia 26 de abril.

A equipe da 4ª Delegacia de Polícia Civil em Juiz de Fora realizou trabalhos investigativos e, na quarta-feira (14/5), localizou uma mulher de 42 anos, identificada como ponto de conexão entre a vítima e um dos investigados. Conforme apurado, ela mantinha um relacionamento com o investigado e já havia se relacionado anteriormente com a vítima. De acordo com o depoimento da mulher, o investigado teria manifestado desejo de matar o homem.

A testemunha apresentou aos policiais áudios e mensagens enviadas por aplicativo, nos quais o investigado de 42 anos expressava sua intenção de cometer o crime e pedia ajuda da mulher para atrair a vítima. Segundo a depoente, ela se recusou a participar do plano e só revelou os fatos após ser indagada pelos investigadores.

Confissão

Após a oitiva da testemunha, os suspeitos foram localizados e confessaram o crime, indicando o local onde o corpo foi ocultado: um terreno no bairro Barreira do Triunfo, zona norte da cidade. No local, foram encontrados restos mortais da vítima, uma barra de ferro e uma pedra — objetos usados na execução —, além de um relógio de pulso reconhecido pelos filhos da vítima.

Os investigados relataram, com detalhes, a dinâmica do crime. Informaram que, após a execução, atearam fogo ao corpo com o objetivo de impedir a identificação e dificultar a localização do cadáver.

Durante depoimento, um dos investigados afirmou que a motivação do crime não estaria diretamente relacionada ao envolvimento amoroso com a mulher, mas sim a desavenças com a vítima, que era pai de santo e teria feito ameaças contra ele.

Prisões

As prisões em flagrante dos investigados foram ratificadas pelo crime de ocultação de cadáver. A PCMG também representou pela prisão preventiva de ambos, por homicídio duplamente qualificado — motivo torpe e meio cruel. Os suspeitos foram encaminhados ao sistema prisional.

Nas próximas horas, serão realizados novos levantamentos, incluindo oitivas, exames médico-legais junto ao Instituto Médico-Legal (IML) e ações do setor de criminalística.