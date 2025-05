Foi publicado nesta quinta-feira (15) o edital para a contratação temporária de técnicos em edificações para atuarem na Defesa Civil, em Juiz de Fora. Os interessados em participar podem se inscrever pelo formulário online, a partir de 21 de maio, até às 23 horas e 59 minutos do dia 23 de maio. Não há taxa de inscrição.

Os requisitos para concorrer à vaga são: segundo grau completo com habilitação específica; diploma ou certificado de Técnico em Edificações, expedido de acordo com a legislação correlata e registrado pelo órgão competente ou diploma/certificado legalmente conferido por escola ou curso estrangeiro, registrado em virtude de acordo de intercâmbio cultural ou revalidado no Brasil como diploma de Técnico em Edificações; registro no Conselho Profissional específico da área.

Os candidatos aprovados serão convocados com o surgimento de vagas, por ordem de classificação. O resultado do processo seletivo é divulgado no Diário Oficial Eletrônico do Município (Atos do Governo) no site da Prefeitura de Juiz de Fora. O prazo de validade do Processo Seletivo é de um ano.

Mais detalhes relativos aos critérios de pontuação do processo seletivo simplificado podem ser encontrados no edital completo.