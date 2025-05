O fotógrafo Rian Rabelo, de 24 anos, suspeito de participação em um estupro coletivo ocorrido em um condomínio fechado no Bairro Cruzeiro de Santo Antônio, em Juiz de Fora, se pronunciou publicamente pela primeira vez desde o início das investigações.

Na noite desta quinta-feira (15), Rabelo publicou um vídeo em suas redes sociais no qual afirma ter colaborado com a Polícia Civil, inclusive entregando material genético para a continuidade das investigações. Ele também declarou que não estava foragido e que permaneceu em um local isolado, mas com acesso livre a outras pessoas.



A manifestação ocorre um dia após a revogação do pedido de prisão temporária contra o fotógrafo, que havia sido solicitado no contexto da apuração do caso.