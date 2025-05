Com o objetivo de melhorar o fornecimento de água na região, a Cesama realizará neste domingo (18), das 9h às 17h, a instalação de um novo registro na rede de distribuição localizada na Avenida Presidente Itamar Franco, nº 2123, no bairro São Mateus.

Durante a execução do serviço, moradores de parte do bairro poderão enfrentar interrupções temporárias no abastecimento de água. A Cesama informou que o fornecimento será restabelecido assim que a obra for concluída e a previsão é que a normalização ocorra até a noite do próprio domingo.

A intervenção faz parte de um conjunto de ações da companhia para garantir mais eficiência no sistema de abastecimento da cidade.