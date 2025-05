A Prefeitura de Juiz de Fora está realizando uma campanha de resgate vacinal voltada para adolescentes e jovens com idades entre 15 e 19 anos que não iniciaram o esquema vacinal contra o Papilomavírus Humano (HPV) no período recomendado pelo calendário nacional de imunização. A iniciativa segue diretrizes do Ministério da Saúde e busca ampliar a cobertura vacinal desse público.

O HPV é uma das infecções sexualmente transmissíveis mais comuns no mundo. Apesar de muitas vezes ser assintomática e eliminada naturalmente pelo sistema imunológico, a infecção pode persistir em alguns casos, evoluindo para lesões precursoras e, com o tempo, desenvolver cânceres como o de colo do útero, ânus, pênis e orofaringe.

A vacina quadrivalente, oferecida gratuitamente pelo SUS, é altamente eficaz e segura, especialmente quando aplicada antes do início da vida sexual. Para adolescentes entre 15 e 19 anos que ainda não receberam nenhuma dose, o esquema vacinal atual prevê dose única.

Com essa ação, a PJF espera não apenas ampliar a proteção dos jovens, mas também reduzir, a médio e longo prazo, a incidência de doenças relacionadas ao HPV. A participação ativa dos adolescentes e o envolvimento das famílias são essenciais para o sucesso da campanha.

Além dos adolescentes de 15 a 19 anos, outros grupos também estão incluídos no público-alvo da vacinação:

Crianças e adolescentes de 9 a 14 anos

Pessoas vivendo com HIV/Aids (9 a 45 anos)

Transplantados de órgãos ou medula óssea (9 a 45 anos)

Pessoas com câncer (9 a 45 anos)

Usuários de PrEP para prevenção do HIV (15 a 45 anos)

Vítimas de violência sexual (9 a 45 anos)

Locais e horários de vacinação

A vacina está disponível nas UBSs de Juiz de Fora, de segunda a sexta-feira a partir das 9h, e aos sábados, das 8h às 11h. Para se vacinar, é necessário apresentar documento de identidade, CPF ou Cartão SUS, além da caderneta de vacinação.