Como parte da programação de ações do Maio Amarelo, Juiz de Fora (PJF) realiza o 1º Insanos Motofest. A abertura do evento será com a chegada do Bonde dos Insanos, um comboio de mais de 300 motos que irá atravessar a cidade, da Zona Sul à Zona Norte. O objetivo é chamar a atenção da população para a campanha de conscientização para redução de sinistros de trânsito.

Os motociclistas irão se reunir, a partir das 10h deste sábado, 17, no posto de gasolina localizado na Avenida Deusdedith Salgado, 3600. O deslocamento tem início às 12h, durando em torno de uma hora, numa média de 50 km/h. Os motociclistas irão passar pelas avenidas Paulo Japiassu Coelho, Presidente Itamar Franco, Barão do Rio Branco e Brasil, com previsão de chegada às 13h, no Shopping Jardim Norte. Todos os motociclistas participantes deverão doar um quilo de alimento não perecível. O Bonde é aberto para todos os motociclistas interessados, porém é necessária inscrição prévia até esta sexta-feira, 16.

A iniciativa conta com o apoio da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), através da Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU), com agentes de trânsito dando apoio a organização do trânsito durante todo o percurso. Também participam da ação a Secretaria de Desenvolvimento Urbano com Participação Popular (Sedupp) e a Secretaria Especial de Direitos Humanos (SEDH).

O 1º Insanos Motofest é um evento beneficente e acontece neste final de semana, dias 17 e 18, no estacionamento do Shopping Jardim Norte, na Av. Brasil, 6345. Com entrada solidária, os participantes deverão levar um quilo de alimento não perecível. Os alimentos arrecadados serão distribuídos para instituições parceiras do programa Mesa Brasil e da PJF.