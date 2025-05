A semana em Juiz de Fora será marcada por tempo estável e predominantemente ensolarado, com temperaturas agradáveis durante o dia e noites mais frescas. Nesta segunda-feira (19), o dia será parcialmente ensolarado, com máxima de 24°C e mínima de 14?°C. Na terça (20) e quarta-feira (21), o sol predomina, com temperaturas variando entre 25°C de máxima e 15°C de mínima.

Na quinta-feira (22), o tempo continua firme, com céu claro e máxima de 24°C. A partir de sexta-feira (23), há aumento da nebulosidade, com o dia começando nublado e possíveis períodos de sol; as temperaturas variam entre 23°C e 15°C. No sábado (24), o céu permanece encoberto, com máxima de 20°C. Já no domingo (25), o tempo deve abrir um pouco, com sol entre nuvens e temperaturas entre 21°C e 14°C.