Entre os dias 19 e 22 de maio, a Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) sedia a Semana Africana, evento que celebra o Dia da África (comemorado oficialmente em 25 de maio) com uma programação intensa voltada ao conhecimento, à cultura e à valorização das identidades africanas e afrodescendentes. A iniciativa é gratuita, aberta ao público e ocorre no Centro Cultural Bernardo Mascarenhas (CCBM) e no auditório das pró-reitorias da UFJF.

Organizada pela Associação dos Africanos de Juiz de Fora (Aafros-JF), formada por estudantes da graduação e pós-graduação da UFJF — oriundos de países como Angola, Guiné Equatorial, Guiné-Bissau, Benim, Cabo Verde, Burundi, Senegal e Brasil —, a Semana Africana tem como tema “Conhecimento e Cultura Africana: das dinâmicas que formam as diversas identidades no continente”. O evento integra o calendário oficial do município e busca ampliar o debate sobre a diversidade política, histórica e cultural da África e de sua diáspora.

Espaço de escuta, resistência e troca de saberes

Mais do que uma celebração cultural, a Semana Africana se propõe como um espaço de construção de conhecimento, escuta ativa e combate à desinformação. Para Sérgio Aseko Edú Medji, estudante de Arquitetura e Urbanismo da UFJF e integrante da comissão organizadora, o evento é essencial para desconstruir estigmas e valorizar a complexidade dos povos africanos.

“Num mundo onde a África ainda é retratada de forma única e estigmatizada, esse evento propõe o caminho inverso: valoriza a diversidade de línguas, histórias, tradições e lutas”, afirma. Para ele, a realização contínua da Semana Africana reforça o compromisso com uma educação antirracista e descolonizadora. “É um espaço para reconexão com raízes, troca cultural e visibilidade para a produção intelectual e artística africana.”

Programação

A abertura oficial acontece na segunda-feira (19), às 14h, no CCBM. A programação reúne especialistas, professores, pesquisadores e lideranças culturais, promovendo mesas-redondas, conferências e apresentações culturais. Os temas discutidos vão desde o impacto da diáspora africana na construção de identidades fora do continente, até o papel da mulher negra no pan-africanismo e as lutas contemporâneas da África contra o neocolonialismo.

Confira os destaques:

19/05 (segunda-feira), às 14h – Abertura oficial

Local: Centro Cultural Bernardo Mascarenhas (CCBM)

20/05 (terça-feira), às 17h – Palestra “O impacto sócio-histórico e cultural da diáspora africana na formação da identidade africana fora do continente”

Convidados: Prof. Dr. Julvan Oliveira, Profa. Dra. Mariana Gino, Ma. Nanny Henao

Local: CCBM

21/05 (quarta-feira), às 17h – Mesa “A mulher negra no pan-africanismo e na diáspora: resistência, identidade e luta pela igualdade”

Convidadas: Ma. Giane de Almeida, Dra. Giovana de Carvalho Castro, Adv. Esperança Cassule

Local: CCBM

22/05 (quinta-feira), às 17h – Palestra “A luta da África pela independência e contra a exploração no contexto contemporâneo: uma análise panafricanista”

Palestrante: Profa. Dra. Fernanda do Nascimento Thomaz

Local: Auditório das pró-reitorias da UFJF

Interessados em receber certificado de participação devem preencher um formulário online, divulgado pelas redes sociais do evento.

Um dia para lembrar e resistir

Celebrado desde 25 de maio de 1963, o Dia da África marca a fundação da Organização da Unidade Africana (hoje, União Africana), criada como resposta aos processos de colonização e neocolonialismo no continente. A data é símbolo de resistência, independência e união dos países africanos e de seus povos espalhados pelo mundo.

Para mais informações, acesse o perfil oficial no Instagram: @legadoculturalafricanojf