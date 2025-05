A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu na madrugada desta segunda-feira (19) um homem, de 29 anos, por importunação sexual dentro de um ônibus de transporte rodoviário de passageiros que seguia de Rio de Janeiro para Belo Horizonte. O caso foi registrado na BR-040, na altura de Juiz de Fora (MG).

De acordo com a PRF, por volta das 3h30 da manhã, o condutor do veículo procurou a Unidade Operacional da corporação em Juiz de Fora para relatar uma suspeita de crime envolvendo um dos passageiros.

A vítima, uma mulher de 25 anos, contou aos policiais que dormia ao lado do namorado quando acordou com um homem acariciando seus seios. Segundo ela, ao despertar com o toque, viu o passageiro da poltrona logo atrás em pé ao seu lado. Confrontado, o suspeito teria dito que procurava água.

Após ouvir os relatos, os agentes realizaram os procedimentos de acolhimento, separaram vítima e suspeito, identificaram os envolvidos e deram início aos trâmites legais. O caso foi encaminhado à Polícia Judiciária em Juiz de Fora, onde seguirá sob investigação.

Em nota, a PRF reforçou seu compromisso com o combate à violência contra a mulher e orientou vítimas ou testemunhas a denunciarem casos do tipo por meio do telefone 191 ou diretamente em qualquer unidade da PRF.