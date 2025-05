Na manhã desta segunda-feira (19), um micro-ônibus capotou e caiu em um barranco nas proximidades do Motel Miragem, no Bairro Niterói, em Juiz de Fora, deixando oito vítimas. O Corpo de Bombeiros foi acionado iniciou o resgate, identificando cinco adultos, sendo três homens e duas mulheres, entre elas três crianças, dois meninos e uma menina.

De acordo com o motorista, o acidente ocorreu em uma estrada de terra quando o veículo perdeu a estabilidade e tombou.

Segundo os bombeiros, as vítimas estavam dentro do veículo, mas não presas às ferragens. Outras pessoas haviam conseguido sair do ônibus por conta própria antes da chegada dos socorros. Os militares enfrentaram dificuldades de acesso ao local, utilizando rapel para realizar o resgate de forma segura. Não houve necessidade de cortes no micro-ônibus.

Além disso, uma cobra da espécie cascavel entrou no ônibus após o acidente, mas foi capturada pelos bombeiros.

As vítimas, que apresentavam lesões múltiplas e estavam parcialmente conscientes, foram atendidas pelas equipes do SAMU e encaminhadas a unidades hospitalares. Não houve óbitos, mas ainda não foi possível confirmar a idade das vítimas ou os hospitais para onde foram conduzidas.