Durante uma fiscalização com foco no combate ao crime, realizada na tarde desta segunda-feira (19), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu um veículo com queixa de apropriação indébita que estava sendo transportado por um guincho na BR-267, Km 121, em Juiz de Fora.

A abordagem ocorreu por volta das 16h45, quando os agentes sinalizaram a parada de um caminhão guincho que carregava outro veículo em sua plataforma. Ao inspecionar o carro transportado, os policiais constataram que ele era ocupado por dois homens, identificados como J. R. C. R., de 54 anos, e F. R. S., de 41 anos.

Durante a verificação da documentação, os agentes descobriram que o automóvel — um Fiat/Strada, ano 2016 — possuía um boletim de ocorrência por apropriação indébita registrado no Rio de Janeiro em 7 de agosto de 2017.

Questionado pelos policiais, um dos ocupantes afirmou ser o atual proprietário do veículo e declarou tê-lo adquirido por R$ 30 mil. O homem alegou desconhecer qualquer restrição sobre o carro, embora tenha reconhecido que o valor pago estava significativamente abaixo do valor de mercado, que segundo a Tabela FIPE é de R$ 48.797,00 para o modelo em questão.

Diante da situação, o caso foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Juiz de Fora, onde o suposto proprietário prestou esclarecimentos. O veículo foi recolhido e encaminhado a um pátio credenciado.