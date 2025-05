No último dia 17 de maio, data em que se celebra o Dia Internacional contra a Homofobia, Transfobia e Bifobia, a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) anunciou um importante passo na defesa dos direitos da comunidade LGBTQIA+: a publicação de um edital de chamamento público para a implantação e operacionalização do Centro de Referência de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos LGBTQIA+ no município.

O objetivo é selecionar uma Organização da Sociedade Civil (OSC) para gerir o novo espaço, que será voltado ao acolhimento, proteção e promoção dos direitos de pessoas lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, transgêneros, intersexos, não-binárias, assexuais e demais identidades que compõem a sigla. O centro pretende atuar como um espaço de escuta, orientação e fortalecimento da cidadania LGBTQIA+, promovendo também a participação dessa população na construção de políticas públicas.

A criação do Centro está alinhada com diretrizes do Plano Nacional de Promoção da Cidadania e Direitos Humanos LGBT e também com os compromissos assumidos internacionalmente pelo Brasil, como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU).

Direitos Humanos | LGBTQIA+