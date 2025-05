O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) realizaram nesta quarta-feira (21) uma operação para apurar suspeitas de cartel envolvendo empresas do transporte público em Juiz de Fora e outras cidades da região. A ação mira possíveis fraudes em processos de licitação para a contratação do serviço.

Em nota enviada ao Acessa, o ViaJF destacou que: "O Consórcio, por meio desta, esclarece que, em relação à operação mencionada, não teve acesso aos autos do respectivo processo, razão pela qual não possui ciência acerca dos fatos que lhe são eventualmente imputados. Ressaltamos que permanecemos à disposição das autoridades competentes e da sociedade para prestar todos os esclarecimentos que se fizerem necessários, reiterando nosso compromisso com a transparência, ética e com a adequada prestação dos serviços no município de Juiz de Fora".

Foram cumpridos mandados em Juiz de Fora, Belo Horizonte, Viçosa, Ervália, Paracatu e também em Três Rios (RJ). Um dos alvos foi a garagem do Consórcio Via JF, que opera o transporte coletivo em Juiz de Fora.

A investigação teve início a partir de um relatório do próprio Ministério Público, que identificou indícios de práticas anticompetitivas em diversas cidades mineiras, como Betim, Divinópolis, Contagem, Governador Valadares, Poços de Caldas e a capital Belo Horizonte.

A operação mobilizou cerca de 80 agentes, entre integrantes do Cade, promotores do Gaeco, policiais civis e militares. O objetivo é reunir provas de possíveis acordos ilegais entre empresas para manipular concorrências públicas.

O Cade ficará responsável por elaborar um parecer técnico com base nas provas coletadas e, caso sejam confirmadas infrações à ordem econômica, poderá aplicar sanções que incluem multas que variam entre 0,1% e 20% do faturamento bruto das empresas envolvidas. Pessoas físicas também podem ser penalizadas, com multas que vão de R$ 50 mil a R$ 2 bilhões.

Os materiais apreendidos serão encaminhados à Justiça de Minas Gerais, que conduzirá a análise judicial do caso.